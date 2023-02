In arrivo anche un terzo autovelox

Si è parlato molto di viabilità e sicurezza a Casenuove, durante la riunione organizzata dalle Liste civiche per discutere con i cittadini dei problemi della frazione osimana. In diversi hanno chiesto il riposizionamento di velox. A Casenuove ci sono due autovelox, ai due estremi della frazione, per avere un controllo dell’intero centro abitato. Il secondo autovelox è stato installato nel 2021 perché molti sono stati gli incedenti in quel tratto stradale, dovuti nella maggior parte dei casi all’alta velocità. "L’ubicazione degli autovelox deve rispettare le norme del codice della strada e il posizionamento poi viene concesso dalla Prefettura – spiega l’assessore alla Polizia Federica Gatto -. E’ in fase di installazione un ulteriore autovelox da parte del Comune di Santa Maria Nuova sempre sulla provinciale 3, in località Pradellona, proprio perché ritenuta una strada particolarmente pericolosa. In questo modo, con tre autovelox sulla medesima arteria, la velocità verrà rigorosamente controllata dalla strumentazione elettronica. E’ importante sottolineare che il posizionamento non lo decide la Polizia locale, ma con un decreto del Prefetto di Ancona che, a seguito di una preventiva e rigorosa valutazione del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e di traffico, individua i tratti di strada nei quali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del Codice della strada".