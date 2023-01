In arrivo le navi dei migranti

di Pierfrancesco Curzi

Il Governo assegna il porto di Ancona due navi in un sol colpo, la Ocean Viking e la Geo Barents, che ieri mattina hanno salvato rispettivamente 37 e 73 migranti mentre si trovavano su due barconi al largo delle coste libiche. È la prima volta che lo scalo dorico si appresta ad accogliere migranti in arrivo via mare. Le due navi con un totale di 110 persone verranno attraccate alla nuova darsena. Di fatto il Carlino, la settimana scorsa aveva preannunciato come le strutture istituzionali del capoluogo fossero allertate nell’eventualità che il ministero decidesse di includere Ancona tra i cosiddetti Porti Sicuri. Lo aveva fatto a Capodanno con Ravenna e prima con Livorno dove erano arrivate le 140 persone salvate dalla barca di Emergency. Il giorno della pubblicazione del nostro articolo, il 4 gennaio, non c’era nulla di ufficiale, ma qualcosa si stava muovendo e ieri è arrivata la conferma. In maniera diretta e ufficiale da parte della ong francese Sos Mediterranèe, a bordo della nave da anni in rotta ungo il canale di Sicilia alla ricerca di migranti alla deriva: "La Ocean Viking si è vista assegnare Ancona, in Italia, come porto sicuro per lo sbarco dei 37 profughi a bordo. Il porto si trova a 1.575 chilometri dalla zona d’operazione, ossia a 4 giorni di navigazione". Lo ha scritto su Twitter uno dei membri della ong francese presente a bordo, che poi lamenta come "Le previsioni meteo sono in peggioramento a partire da domenica, esponendo i profughi a veti forti e mare agitato". Da qui la necessità di ripartire subito verso le coste italiane, per un viaggio che dovrebbe durare circa quattro giorni. La stessa sorte toccherà alla nave Geo Barents a cui, in un primo momento era stato assegnato lo scalo di Taranto, molto più comodo sotto il profilo della rotta. In serata, poi, il cambio di assegnazione e l’invito a proseguire il viaggio dallo Ionio fino al medio Adriatico. Le due navi dovrebbero arrivare ad Ancona più o meno assieme o comunque a breve distanza l’una dall’altra. Per le organizzazione non governative c’è un altro aspetto non di poco conto da tenere in considerazione, ossia il costo per un trasferimento del genere. Detto con numeri molto generici, portare la nave dalle coste davanti alla Libia fino al porto di Ancona dovrebbe costare qualcosa come 70mila euro in più di carburante e altre spese vincolanti rispetto a un approdo in uno dei porti siciliani. Altrettanti ne serviranno per ripartire da Ancona e tornare nelle acque Sar (Search and Rescue) libiche dove alle ong è consentito restare senza rischiare scontri con i guardia coste libici. Ocean Viking e Geo Barents dovrebbero approdare al porto di Ancona mercoledì per essere ormeggiate alla banchina 22, ex silos, più o meno dove, nel 2020, fu ‘parcheggiata’ la nave da crociera della Costa con a bordo tanti positivi al Covid nel periodo più nero della pandemia. Stavolta cambiano le regole d’ingaggio, ma sarà quanto mai necessario organizzare ogni dettaglio sotto il profilo dell’accoglienza.