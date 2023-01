In arrivo nuovi stalli alla stazione Fs

Arriva un nuovo parcheggio alla stazione di Falconara, a servizio del centro città. Il Comune di Falconara ha infatti ottenuto da Rfi la possibilità di disporre in comodato gratuito dell’area di sosta che si apre accanto all’edificio della stazione, sul lato mare, finora riservata ai dipendenti delle ferrovie. Al suo interno potranno essere realizzati circa 30 parcheggi a raso. Una buona notizia per i frequentatori e per i commercianti del centro, che potranno contare su ulteriori stalli e, in estate, per i bagnanti che avranno una ulteriore spazio per parcheggiare a pochi passi dalla spiaggia. La disponibilità dell’area è stata comunicata nei giorni scorsi da Rfi con una missiva indirizzata al Comune. "Facendo seguito agli incontri tecnici e ai sopralluoghi congiunti – si legge nella lettera – con la presente si conferma la disponibilità della scrivente a concedere l’area parcheggio ubicata a nord del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Falconara, come rappresentato nella planimetria allegata. Per quanto sopra, si specifica che l’area parcheggio sarà completamente fruibile a partire presumibilmente da aprile, e la consegna verrà formalizzata con specifico verbale sottoscritto dalle parti". La concessione del parcheggio è il frutto di una serie di confronti tra il sindaco Stefania Signorini e la direzione di Rfi, cui sono seguiti come già visto diversi sopralluoghi. La messa a disposizione dell’area permetterà, senza alcun impatto ambientale, di arricchire l’offerta di spazi per la sosta nella zona più centrale della città.