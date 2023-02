In arrivo un nuovo parcheggio a Cesano

di Giulia Mancinelli

Il nuovo anno è inziato all’insegna dei cantieri in città. Da qui a primavera inoltrata l’amministrazione comunale ha avviato un cronoprogramma di lavori pubblici che vanno dalla realizzazione di un nuovo parcheggio a Cesano, alla nuova pista ciclabile a Marzocca alla riqualificazione di via Corinaldese. Un primo e significativo blocco di interventi riguarda la frazione di Cesano, dove la riqualificazione è iniziata lo scorso anno con il nuovo passaggio ciclo-pedonale tra Strada Sesta e Strada Prima. "La Giunta ha approvato proprio il progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi parcheggi a Cesano, nell’area di fronte al bar Uliassi – annuncia l’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine –: si tratta di circa 100 posti auto a sostegno dei residenti e del lungomare. E’ forte in questa zona la richiesta di parcheggi per i fruitori della spiaggia in estate e in effetti questi nuovi parcheggi sono collegati perfettamente al lungomare Mameli tramite il vicino sottopasso pedonale. Sempre a Cesano entro primavera partiranno i lavori di asfaltatura nel tratto che va dalla rotatoria di Strada della Marina fino all’Ipercoop con l’aggiunta di circa 100 metri lungo Strada della Bruciata. Stiamo anche procedendo con la trasformazione da provvisoria a definitiva della rotatoria tra la Statale Sanzio e strada della Marina". Da Cesano si passa a Marzocca con un nuovo tratto di pista ciclabile. "Sempre entro primavera partiranno i lavori per un nuovo tratto di pista ciclabile di 450 metri che arrivarà fino allo stabilimento Scooby.Doo – continua Regine – oltre alla pista ciclabile verrà rifatto l’asfalto, e saranno mantenuti sia il dopio senso di circolazione che i parcheggi". Nei primi sei mesi del 2023 saranno rifatte anche le asfaltature nel rione Porto (che interesseranno via Costa, via Rossini, largo Boito, via Lago di Bolsena), via Castelfidardo, strada della Passera, via Perugino, via Sanzio, via Cupetta, e via Marco Polo a Marzocca. A queste va aggiunto il maxi intervento da 400mila euro in via Corinaldese. E per cantieri che partono altri si concluderanno. I due intereventi principali che si concluderanno prima dell’estate sono quelli relativi alla frana inferiore di Roncitelli e al primo lotto di viale Anita Garibaldi (il Comune passerà poi al secondo lotto che interesserà via Mercantini e viale Matteotti).