In aumento i senza fissa dimora: un Centro per il contrasto alle povertà

I senza fissa dimora sono presenza sempre più visibile sul territorio, dal prossimo mese di ottobre sarà attivo a Jesi il nuovo Centro Servizi per il contrasto alla Povertà, spazio pensato per accogliere e sostenere chi vive condizioni di grave disagio sociale ed economico. Il servizio finanziato dall’Asp Ambito 9 con i fondi del Pnrr. Lo sportello - gestito per conto dell’Asp da operatori specializzati della Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina - sarà aperto ogni martedì e giovedì dalle 9 alle all’ex Appannaggio, ingresso su piazza Oberdan. "La scelta di collocare questo servizio in pieno centro – spiegano dall’Asp 9 - risponde a due principi fondamentali: l’accessibilità e la non ghettizzazione".

Il Centro offrirà un insieme coordinato di servizi di accoglienza, orientamento e accompagnamento. Accoglienza di base: punto di ascolto, orientamento ai servizi del territorio, accesso a beni essenziali (docce, lavanderia, distribuzione di vestiario e beni di prima necessità). Fermo posta: possibilità per le persone senza dimora di indicare il Centro Servizi come recapito per ricevere la propria corrispondenza. Supporto all’accesso alla residenza anagrafica: accompagnamento nelle procedure per ottenere la residenza. Deposito bagagli: spazio sicuro dove le persone senza dimora possono lasciare i propri effetti personali, liberandosi dal peso e dal rischio di smarrimento e facilitando la partecipazione ad attività lavorative o sociali. Ma anche supporto socio-sanitario: facilitazione all’accesso ai servizi sanitari, prevenzione e accompagnamento a percorsi di cura.