In auto con 600 grammi di hashish: i carabinieri fermano un 19enne

E’ stato fermato in auto dai carabinieri. Si trovava nel territorio di Loreto quando i militari hanno perquisito la sua auto. In quella macchina gli hanno trovato 600 grammi di hashish. Erano suddivisi in panetti. Il ragazzo, 19enne originario di Pesaro, è stato arrestato.

Era in compagnia di un minorenne, non coinvolto nell’operazione messa in atto dai militari. Non solo droga, rinvenuta all’interno di una busta sigillata sottovuoto: i carabinieri della compagnia di Osimo hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e oltre 5500 euro in contanti, ritenuti entrambi provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in zona.

Si è svolto tutto nel giro di poco dal momento del fermo dell’auto. Dopo l’arresto in flagranza di reato, il giovane è stato rimesso in libertà. Non avrebbe giustificato il possesso di quella sostanza né dell’altro materiale rinvenuto ai militari, coordinati dal maggiore Gianluca Giglio che si è appena insediato al comando osimano.

Si indaga per capire che ruolo avesse nell’attività, se sono coinvolte altre persone e a chi fosse destinato quel grosso quantitativo di hashish. I controlli in Riviera del Conero e lungo le principali arterie della Valmusone saranno intensi anche durante il prossimo fine settimana, come è stato per quello scorso, quando le forze dell’ordine hanno operato congiuntamente, di nuovo, sia per scongiurare l’insorgere di episodi di "mala movida" nei centri storici che per regolare la circolazione stradale anche nelle periferie cittadine.