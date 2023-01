In auto con la figlia si schianta all’incrocio e finisce contro i pannelli di protezione

Era in auto con la figlioletta quando si è schiantata contro un’Audi. Paura ieri mattina per una mamma di 40 anni, di origine sudamericana. La donna ha avuto un incidente fuori dalla galleria Risorgimento, in via Giannelli, all’incrocio con via Isonzo, lungo la corsia in direzione centro città.

Era al volante di una Fiat 500 quando, attorno alle 8, per cause ancora al vaglio dei vigili urbani, ha urtato una Audi guidata da un uomo di 50 anni. Le vetture hanno riportato diversi danni soprattutto sulla parte anteriore dei mezzi. Lei ha finito la corsa contro dei pannelli a protezione del marciapiede della chiesa della Misericordia mentre il 50enne lungo il rettilineo di via Giannelli, vicino alle strisce pedonali. Sono la 40enne è rimasta ferita, con un codice di media gravità, e ha avuto bisogno di essere portata al pronto soccorso per le cure. I primi aiuti di tipo sanitario sono stati dati dal 118 e dal personale della Croce Gialla. La donna ha riportato un politrauma. Illeso l’uomo e la bambina della 40enne. L’incidente, avvenuto in un orario di forte traffico, ha creato dei rallentamenti per chi doveva entrare o uscire dal centro. Sul posto per i rilievi i vigili urbani. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi e liberare la strada.