In auto con l’assassino Antonella, l’ultima notte Dodici coltellate per un caso mai risolto

di Carlo Raggi

FAENZA (Ravenna)

Droga e prostituzione, strada obbligata per le ragazze schiave dell’eroina. Vendere il corpo per mantenersi il buco quotidiano. La statale Emilia, fra Forlì e Faenza, il luogo scelto per attendere i clienti. Non c’era concorrenza in quegli anni Ottanta (le professioniste all’epoca si prostituivano nella zona industriale di Forlì), non era ancora tempo di prostituzione straniera, di sfruttatori, di piazzole da gestire. Fra queste ragazze, nel 1987 c’era Antonella Ghetti, 20 anni, forlivese. Era solita iniziare la nottata sotto a un lampione nella zona di Villanova, vicino allo stabilimento della (allora) Becchi, per poi migrare verso Faenza (Cosina, Villa Mano, bivio Reda, bivio Forlivese). Per Antonella, quella della domenica 30 agosto 1987 fu l’ultima sera in vita: il suo corpo, trafitto da dodici coltellate al torace, fu trovato alle sei del mattino da un giovane operaio che stava andando al lavoro nei campi. Era a terra, nello spiazzo di ingresso del civico 14 di via Banaffa, una laterale della via Emilia alle porte di Faenza. Un omicidio che da trentasei anni è impunito, perché le indagini non hanno sortito alcun risultato. Non c’erano telecamere, non c’erano cellulari, non c’erano analisi del dna e di conseguenza cercare un assassino che con la vittima non ha alcun legame, se non quello occasionale di un rapporto sessuale, era operazione destinata a non dare frutti. E così fu.

Il corpo era praticamente nudo, la maglietta a righe, inzuppata di sangue e squarciata dalle coltellate, in parte sfilata, i jeans abbassati e indossati solo nella gamba destra, quella al cui piede c’era una scarpa, mentre l’altro ne era privo. Sul corpo, un pacchetto di sigarette evidentemente gettato dall’assassino e lì vicino, a terra, l’arma, un piccolo coltello, lama di otto centimetri, insanguinato. Quando il medico legale tolse la scarpa, spuntarono duecentomila lire, quanto la ragazza aveva racimolato prima di essere uccisa. Antonella assumeva eroina da quasi cinque anni. Tanti, ma inutili, i tentativi di uscire dal vortice della droga. Ancora tre giorni prima di morire aveva concordato con la mamma: "Lunedì andiamo al Sert".

È stato un omicidio d’impeto, una reazione a un qualcosa che la mente dell’assassino non ha saputo gestire, se non con il coltello. In quel momento la ragazza era all’interno dell’auto del cliente; probabilmente era salita non più di cinque o dieci minuti prima, forse da bivio Forlivese, forse da bivio Reda. Non c’erano altre prostitute in zona, nessuno quindi fu testimone dell’ultimo incontro. Antonella era una ragazza timida, mite. Difficile che abbia offeso il cliente. Deve essere stato piuttosto il diniego a una richiesta inaccettabile a far scattare l’azione omicida. Poi l’assassino ha scaricato il cadavere. A che ora? Un giallo nel giallo. Alle 5.15 due netturbini impegnati nel giro di raccolta dei rifiuti si erano fermati davanti al civico 15: "Non abbiamo visto alcun corpo". Eppure il medico legale non ha avuto dubbi: Antonella è morta fra le 3 e le 4. Possibile che l’assassino abbia vagato nella notte con il cadavere in auto? Un’ipotesi assurda, da escludere. Più credibile che i netturbini non abbiano visto il corpo, nel buio della notte anche se a tre metri da loro.

Gli inquirenti hanno setacciato parecchie auto, quelle dei clienti individuati, degli amici occasionali e degli spacciatori, e altre ancora. Nulla, nessuna minima traccia di sangue. Conclusione: o fra quelle auto non c’era quella dell’assassino oppure le macchie erano state ben lavate, all’epoca non esisteva il luminol. Si provò anche a usare un’esca, una lucciola amica di Antonella. Per notti gli investigatori la tennero d’occhio minuto per minuto, annotarono le targhe, pronti a intervenire al minimo allarme. Vano anche questo tentativo. Per il pm Francesco Mauro Iacoviello non restò che la strada dell’archiviazione.