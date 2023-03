In auto e a piedi con il kit necessario a fumare spinelli: fermati

In auto e a piedi con materiale pronto per fumare droga. La polizia ha sorpreso tre persone lunedì durante i controlli del territorio. Le prime due, di origine straniera, sono state fermate in via Maggini, di mattina, da una pattuglia delle volanti. Due uomini avevano cambiato strada e così gli agenti si sono insospettiti e li hanno seguiti e fermati. Di loro spontaneità hanno consegnato due sigarette confezionate artigianalmente e contenente hashish, circa un grammo. Uno dei due ha consegnato anche un involucro di plastica contenente altra droga, poco più di un grammo. Entrambi hanno detto che la droga era per uso personale. Sono stati segnalati come assuntori e la sostanza sequestrata. Stessa violazione è stata contestata al conducente di 26 anni, italiano, che la scorsa notte è stato fermato in auto al Piano. Anche lui, messo alle strette, ha consegnato agli agenti operanti un barattolo in vetro contenente pezzi di hashish del peso netto rispettivamente di 0,20 grammi e 0,40 grammi. Anche in questo caso la detenzione era affermata per uso personale. Alla contestazione della violazione della norma sulle sostanze stupefacenti al giovane è seguito il trattenimento della patente di guida per il successivo inoltro alla prefettura, nonché l’affidamento del veicolo da lui condotto ad un suo familiare, successivamente giunto sul posto. Sempre lunedì la polizia è intervenuta a Brecce Bianche, all’ora di cena, per una violenta lite tra una coppia di conviventi. Lui era stato alcuni giorni fuori casa e l’altra parte non era stata d’accordo per questo erano venuti alle mani. Sul posto c’era anche il 118 che, dopo una prima assistenza da parte dei sanitari ai litiganti, ha trasportato un uomo al pronto soccorso per le cure del caso.