In azione il ladro "motociclista". Si toglie il casco e viene ripreso

Ladro solitario tradito dalle telecamere. "È stato visto girare anche in prossimità delle abitazioni vicine". Il furto è stato messo a segno tra le 14,38 e le 15,04 di giovedì, in un’abitazione in località Santa Croce ad Arcevia.

Il malvivente è entrato nel cortile in sella alla sua moto e poi si è tolto il casco ed è stato ripreso in volto dalle telecamere presenti nella casa. "Mi sono accorto del furto vedendo la finestra forzata – spiega la vittima – una volta entrato in casa ho notato tutto sotto sopra, probabilmente alla ricerca di denaro o oggetti di valore. Non vivo in quella casa, ma ci vado ogni giorno e proprio a quell’ora potevo essere lì con mio figlio.

Questo non è un caso isolato, stanno battendo diverse abitazioni nella zona". Il motociclista, lo stesso giorno, era stato notato passare anche sotto altre abitazioni vicine: "Qualche giorno prima avevo trovato nella strada di accesso alla casa delle bottiglie in vetro – prosegue la vittima – potrebbero essere state messe come segnale per vedere con che frequenza ero a casa". Tra le cose trafugate anche una scacciacani: "Ha rubato un vecchio portagioie con della bigiotteria – prosegue – e un vecchio telefono cellulare. Credo che la moto sia ripassata, ho sentito il rumore". Oggi l’uomo sporgerà denuncia ai carabinieri a cui fornirà anche le immagine riprese dalle telecamere, dove il malvivente viene ripreso anche in volto: "La casa si trova a ridosso della provinciale e spero che questo possa essere utile anche a poter riconoscere, attraverso altre telecamere se presenti, la moto, in modo di poter risalire al ladro". Dai filmati non ci sarebbero altre persone, questo farebbe presagire che l’uomo ha agito da solo. All’inizio dell’estate l’hinterland era stato preso di mira dai malviventi che avevano messo a segno alcuni furti tutti in abitazioni isoalate.

Dalle denunce era emerso che, in tutti i casi, le vittime avevano notato un’auto nera nei giorni precedenti al furto. Non solo hinterland, perché nei giorni scorsi vittime dei ladri sono state anche alcune famiglie residenti tra il rione Porto e via Raffaello Sanzio, dove a colpire sarebbero state due donne vestite da turiste. In un caso una delle due ladre sarebbe stata vista da alcuni testimoni dondolarsi appesa ad un lenzuolo per raggiungere il terrazzo dell’abitazione finita nel mirino delle malviventi. Le indagini sono in corso.