In bici alla scoperta della Spiaggia di velluto

La spiaggia di velluto da godersi in bicicletta anche in inverno. Si continua a destagionalizzare puntando anche sul turismo mordi e fuggi. Oltre alle tante iniziative, concentrate per lo più nel week-end, è stato attivato anche il servizio bike sharing a pagamento ‘Famose’.

Le bici possono essere utilizzate tramite la app nextbike by Tier o Famose: il blocco si apre automaticamente dopo che è stato scansionato il codice. Per l‘ebike, invece si estrae il lucchetto dal foro sul lato destro della ruota posteriore e si mette nel supporto sopra la stessa. Si può usare un unico account per noleggiare fino a quattro bici contemporaneamente. Le condizioni speciali per le tariffe in abbonamento si applicano solo alla prima bici, le altre bici godono delle condizioni standard per i non abbonati.

Per tre giorni di abbonamento il costo è di 8 euro, mentre sale a 10 per sette giorni, ma si può anche noleggiare per quindici minuti al costo di un euro. La bici va restituita in una stazione senza costi extra o in modo flessibile all’interno dell’area operativa (flex zone) con un sovrapprezzo di 0,50 euro. Una ‘stazione’ è presente alla Rotonda a Mare, a servizio del lungomare di levante, mentre a Ponente il bike sharing è presente a Cesano.