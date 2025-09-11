In bici dalla stazione fino a Marina: ecco i fondi

Approderà oggi in Consiglio comunale, dopo il passaggio in Commissione, la modifica al Piano triennale delle opere pubbliche. Un passaggio necessario, dopo l’ottenimento di un finanziamento regionale di 1,65 milioni di euro per realizzare 4,2 chilometri di nuova pista ciclabile che dalla stazione di Falconara dovrà arrivare fino a Marina di Montemarciano, passando anche per la spiaggia di Rocca Mare. L’opera rientra nella realizzazione della Ciclovia Adriatica. Sono confermati, invece, i grandi interventi con fondi per oltre 36 milioni.

Tra i cantieri già avviati, la realizzazione del nuovo Polo socio-culturale Lorenzini, a Villanova, per un totale di 2,81 milioni di euro in gran parte ottenuti da finanziamenti statali. Nel nuovo edificio, realizzato al posto della scuola elementare, troveranno posto una sala di incisioni per i giovani, una palestra anche per fare musica dolce e yoga, la nuova sede del Centro del riuso e soprattutto un laboratorio di pasticceria dedicato ai ragazzi con disabilità. Al Civic Center sarà ospitata anche la delegazione falconarese della Capitaneria di Porto.

"La consegna dell’immobile è in dirittura d’arrivo", si legge nella nota del Comune. Il progetto più importante in termini economici, però, è quello per la realizzazione del Programma Pinqua, finanziato con fondi Pnrr per 10,77 milioni di euro da utilizzare per la riqualificazione dell’area ex Antonelli, per la realizzazione del nuovo lungomare di Villanova e per la sistemazione dell’ex Squadra Rialzo. Sono già in fase di completamento gli interventi sugli immobili residenziali di proprietà comunale, che rientrano sempre nel Pinqua. Procedono anche i lavori per il recupero dell’ex Garage Fanesi, grazie a un finanziamento di 5,7 milioni di euro: la riqualificazione permetterà di ricavare al suo interno la nuova sede della Polizia locale, gli uffici dei servizi demografici, una ludoteca per bambini, un centro per anziani e uno spazio per il cooworking dedicato ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Particolarmente attesi, anche gli interventi per circa un milione di euro per la manutenzione straordinaria di asfalti, marciapiedi e segnaletica lungo le strade. "Il Piano triennale delle opere pubbliche che conta interventi per oltre 36 milioni di euro, dimostra l’impegno straordinario e la capacità dell’amministrazione e dell’Ufficio lavori pubblici di programmare, progettare e intercettare risorse – dice il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi –. Abbiamo già ottenuto importanti finanziamenti extra-comunali, altri sono in corso di richiesta. I tanti cantieri aperti e che apriremo nei prossimi mesi interessano strade, scuole, impianti sportivi, spazi aggregativi e sedi comunali, a dimostrazione del nostro obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire luoghi più moderni, sicuri e funzionali".