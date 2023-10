In bicicletta da Arcevia fino a Venezia

Sono partiti in sette dalla frazione di Castiglioni con le loro bici da strada alla volta di Venezia. Michele Baracaglia, Luca Cesaretti, Marco Galtelli, Alessandro Latini, Luca Petronilli, Moreno Santinelli e Maurizio Tisba del gruppo amatoriale ciclistico "Castrum Lionis" è partito venerdì alle 6, percorrendo l’arceviese e poi da Senigallia la statale 16. Attraversate tutte le città della costa adriatica, costeggiando il mare, fino a Ravenna, proseguendo poi sulla statale 309 Romea fino a Comacchio dove il gruppo è arrivato alle 17 percorrendo 210 km circa.

Prima di giungervi, il percorso si è snodato su un lungo tratto sterrato all’interno delle valli di Comacchio. Dopo il pernottamento, sabato il gruppo ha percorso alcune strade secondarie fino a Chioggia, Mestre e ovviamente l’arrivo a Venezia.

"Mi sono unito a questo gruppo di ragazzi da cinque anni - racconta Maurizio Tisba, veterano del gruppo - condividendo con loro la passione per la bicicletta e la scoperta del territorio. Abbiamo, da alcuni mesi il solo rammarico di non avere con noi Davide Carbonari, fulcro del gruppo, un vulcano di idee che metteva l’anima in ogni cosa e trascinava sempre il gruppo sia in salita che in discesa, che ora per un problema fisico ha dovuto sospendere le pedalate".

Il viaggio è terminato con una domenica trascorsa passeggiando tra i canali di Venezia, insieme alle mogli e le famiglie, che sabato si erano unite ai sette ciclisti.