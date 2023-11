’In bocca al lupo’ tra fiaba e fantasia

È ispirato a ‘Cappuccetto rosso’ lo spettacolo per ragazzi in scena oggi (ore 17) al ‘Comunale’ di Montecarotto. La compagnia Fontemaggiore Teatro, che utilizza attori e muppet, presenta ‘In bocca al lupo’. Ci sono un bambino che si sveglia e, per la prima volta davanti a lui, suo papà. Il problema è che lui non sa come si tengono in braccio i bambini. Il suo mestiere è sempre stato quello di cacciatore, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Forse ora è il caso di togliere gli scarponi, mettersi il grembiule e preparare il biberon. ‘Un brutto scherzo, mi hanno nascosto la mamma’: ecco invece cosa pensa il piccolo Michele barricato nella culla, e siccome a questo gioco non ci sta, rifiuta qualsiasi biberon e smette di mangiare. E adesso come si fa? Facile: lui partirà alla ricerca della mamma e il padre alla ricerca del figlio scomparso. Sarà un viaggio di crescita per entrambi, di incontri tra capre, lepri e ovviamente lupi.