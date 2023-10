Per le Borse lavoro nelle Marche, finanziate dal Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 con 13,4 milioni di euro, sono pervenute 744 domande, 288 ammesse a finanziamento. "Sono dati importanti e servono a capire anche le esigenze dei vari territori che cercano personale, ma molte volte sono bloccati dai grandi costi che devono sostenere per l’assunzione – dice Stefano Aguzzi, assessore regionale al lavoro –. Stiamo lavorando anche sulla fase successiva, prevedendo tramite il Poc (Programma operativo complementare) al Pr Marche Fse+ 2127 la possibilità per i soggetti che ospitano il borsista di usufruire di contributi per le assunzioni".