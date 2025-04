In calo quasi tutti i reati. Ma furti e truffe ad anziani creano preoccupazione

Una città (e una provincia) a misura d’uomo, ancora ben lontane dalle problematiche di sicurezza che invece attanagliano altre realtà. Nel corso degli ultimi 12 mesi a Spezia si è assistito a un netto calo di quasi tutte le tipologie di reato, come certificato dai dati dell’attività dalla Polizia di Stato. La nota dolente sono però i furti, ovvero quella tipologia di reato che più crea allarme sociale fra la popolazione, proprio perchè va a colpire la sfera intima e privata di chi ne è vittima, soprattutto quando si parla di ’colpi’ commessi in abitazioni private. Fra il 2024 e i primi mesi del 2025 sono stati denunciati 2720 furti contro i 2639 dell’analogo periodo dello scorso anno, fra questi sono in aumento quelli commessi in abitazione (389 contro 374 dell’anno precedente) e veicoli (175, contro 145), in leggero calo invece gli scippi (18, l’anno prima sono stati 20), i borseggi (397, contro 400), mentre è crescita il conto di tutte le altre tipologie di furto salite da 464 a 481. Proprio l’incremento dei furti è il fenomeno "che più preoccupa – ha ricordato ieri il questore di Spezia Sebastiano Salvo nel corso della cerimonia per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato – insieme alle truffe agli anziani", reato odioso che ha fatto registrare 151 episodi nel corso dell’anno, comunque in calo rispetto al dato precedente (164). In calo come detto tutte le altre tipologie di reato, segno dell’efficacia dell’attività di controllo svolta dalla Polizia di Stato nel corso dell’anno che ha portato anche a operazioni di rilievo come la raffica di arresti nei confronti di due pericolose gang di ’ladri da trasferta’ dedita a furti in serie, provenienti dalla Campania e dalla Georgia. Scese da 41 a 34 le estorsioni, così come i delitti legati agli stupefacenti (198 contro231), le rapine (scese da 69 a 39), i reati informatici (netto calo da 96 a 126), quelli per stalking (65, erano 74), mentre le violenze sessuali denunciate sono state 19, contro le 30 dell’anno precedente. A difesa dell’universo femminile la Polizia di Stato ha attivato da tempo con Asl5 il ’Protocollo Zeus’ per i reati di violenza di genere, che prevede all’ammonimento di chi si se ne rende colpevole, insieme all’attivazione di un percorso di trattamento in centri specializzati nella gestione delle violenze relazionali. Le indagini legate al cosidetto ’codice rosso’ sono state 36, con l’adozione di 28 provvedimenti cautelari a carico di chi ha avuto comportamenti al di fuori delle regole. Un altro importante protocollo con Asl5 riguarda invece "il fenomeno delle violenze sul personale sanitario, abbiamo attivato da tempo un presidio di polizia al pronto soccorso proprio per dare protenzione a chi lavora in ospedale". Complessivamente sono stati 92 gli arresti da parte del personale della polizia, di questi 25 per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, 823 invece le denunce a piede libero (60 legate alla droga). Sono state oltre 120mila le chiamate arrivate al centralino del 112 (12625 per l’esattezza) per richieste di varie tipologie. Infine 27 i provvedimenti di Daspo emessi nell’ambito delle partite dello Spezia Calcio "a fronte di pochi episodi – ha ricordato il questore – sui quali siamo intervenuti, nell’ambito di una situazione complessiva che non ha dato problematiche significative".