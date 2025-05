"In campo col camper": 250 gli screening

Ben 250 screening uro-andrologici, 200 per il glaucoma tra Falconara, Montemarciano e Chiaravalle. Risultati di ‘In campo col camper’, iniziativa di prevenzione gratuita promossa dal Rotary Falconara in collaborazione con il Distretto 2090, la Croce Gialla Falconara, quella di Chiaravalle, la Pubblica Assistenza Avis di Montemarciano e i Comuni. La campagna, ampliata ad una settimana, è cominciata da piazza Mazzini a Falconara (il 7 aprile), per poi toccare piazza Albertelli a Castelferretti, via Roma a Marina di Montemarciano, piazza Garibaldi a Chiaravalle e chiudersi al Centro commerciale ‘Le Ville’ (il 12) a Falconara. "L’iniziativa di prevenzione, inoltre, ha permesso di individuare alcune presunte criticità, che ora dovranno essere approfondite. Più corposa la partecipazione degli adulti, rispetto a quella dei giovani", ha scritto il Rotary Falconara. L’associazione ha rivolto un ringraziamento "al past president dottor Maurizio Diambrini, urologo, che con un grosso impegno è riuscito a visitare molte persone", al "past president dottor Rodolfo Mattioli che ha permesso l’organizzazione del tutto" e al "dottor Giuseppe Sortino dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi".