In campo il nuovo Consiglio direttivo zona montana

Un nuovo mandamento che coinvolge la linea Pedemontana e Montana della regione e segue il naturale sviluppo omogeneo della realtà economica, sociale e viaria in atto. E’ la sintesi del nuovo consiglio direttivo del mandamento della zona Montana Confcommercio Marche centrali che è stato appena costituito. Oltre al territorio di Fabriano, e aree limitrofe, il nuovo mandamento amplierà il proprio raggio di azione includendo le aree di Matelica e Castelraimondo. Il presidente è Catia Anelli Idea Fiore di Fabriano che, nel suo incarico, sarà supportata da tre vicepresidenti Massimiliano Bartolozzi Casabella di Fabriano, Umberto D’Innocenzo Antica Osteria Mariani di Fabriano e Riccardo Rossi Osteria San Biagio e Lo Sverso di Fabriano. Massimiliano Polacco, direttore generale Confcommercio Marche parla di "giusto mix tra esperienza, innovazione, e distribuzione territoriale" e pone l’accento sul "nuovo asset territoriale del mandamento scelto per dare un messaggio chiaro ed uniforme in grado di fornire un’ identificazione del territorio pedemontano e montano a livello turistico per mezzo della valorizzazione di elementi comuni, natura e cammini, sentieristica, cultura e gastronomia così come progetti specifici di formazione e aggiornamento professionale".