"In campo liberi dai giochi della politica"

Nel pieno della campagna elettorale per il voto del 25 e 26 maggio, volano accuse tra i tre candidati a sindaco.

"I nostri sono candidati che vogliono essere liberi dai giochi della politica – ha detto il candidato Francesco Pirani alla presentazione delle liste all’hotel La fonte -. Il nostro obiettivo è ridare dignità ed efficienza ad Osimo partendo dal mio impegno e dei 62 candidati in consiglio comunale. Tutti i problemi che affliggono ancora la nostra città sono il pesante lascito che ci ha dato in eredità il centrosinistra. E’ il risultato del lavoro svolto in 10 anni dal duo Pugnaloni-Glorio, non possiamo dimenticarcelo, anche se le stanno provando tutte per nasconderlo. Se vince sarà un Pugnaloni ter. La nostra città ce la dobbiamo curare da soli, senza subire o accettare i diktat dei partiti o dei Comuni più grandi che ci invidiano le nostre capacità e i nostri gioielli come le società partecipate".

Rinasci Osimo, lista a sostegno di Michela Staffolani, ribatte: "La verità è un’altra: Osimo è rimasta indietro, isolata e priva di slancio per colpa di chi ha governato negli ultimi dieci anni, incapace di creare relazioni solide e durature a livello istituzionale. E mentre si attacca ’la vecchia politica’ e si promette una presunta discontinuità con il passato, si presenta una squadra composta in larga parte da figure che da oltre trent’anni gravitano nella politica osimana".

Polemiche anche sulla scelta della Sala Maggiore giovedì alle 16.30 per ospitare la conferenza del ministro per gli Affari europei Tommaso Foti a sostegno di Staffolani che afferma: "Un Ministro ha bisogno di un luogo all’altezza della sua carica istituzionale. Anche Castelli lo abbiamo spostato alla Sala Maggiore. Abbiamo scelto il palazzo comunale perché, al pari dell’intera città, è da ristrutturare sia a livello strutturale che come macchina amministrativa".

Il centrosinistra di Michela Glorio dice: "Un anno fa Pirani e i suoi ripetevano fino alla sfinimento la storiella della filiera istituzionale con Regione e Governo, perché essendo di destra potevano dialogare meglio con le istituzioni sovracomunali. Oggi invece dicono di essere liberi da partiti e ordini di scuderia? Nel frattempo Osimo, a causa delle dimissioni di Pirani, è stata commissariata ed è rimasta fuori dal tavolo dell’Ato3 che sta decidendo il futuro della gestione pubblica dell’acqua. Stessa cosa per l’Ato2 dei rifiuti, dove pure si sta giocando una partita importante e complessa. Osimo in questo momento non ha voce in capitolo neanche sulla nuova Stazione Merci voluta dalla Regione a Castelfidardo, opera che impatterebbe pesantemente su Osimo Stazione".

Silvia Santini