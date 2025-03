"In campo serve grinta. Questo fa la differenza"

La Vigor ha un problema di approccio, ma la priorità è condurre la barca in porto, ovvero alla salvezza. La società è amareggiata tanto quanto i tifosi, soprattutto per l’atteggiamento del gruppo, apparso troppo arrendevole e svagato a Recanati.

"Una cosa è giocare, un’altra giocare per vincere - dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Può sembrare un dettaglio insignificante all’apparenza, in realtà fa tutta la differenza del mondo. E quel che è peggio è che i nostri giocatori sembrano non averlo capito. Domenica scorsa, a fine partita, mi sono permesso di farlo notare alla squadra. Se analizziamo la prestazione: la squadra gioca, esegue correttamente gran parte delle richieste del mister, ma quando si tratta di sfruttare un po’ di furbizia, cade sempre negli stessi errori".

Ora c’è la Samb, ma questa gara non si vive con grande entusiasmo nella spiaggia di velluto, bensì con una discreta dose di preoccupazione, come se molti si aspettassero una sconfitta annunciata.

"La Vigor fatica a mettere in pratica certi aspetti che in realtà sono cruciali nelle dinamiche di una stagione - aggiunge il direttore sportivo senigalliese -. Della partita di Recanati rimane l’amarezza ed è normale che nei primi giorni di allenamento sia ancora tangibile. I tifosi, ed aggiungo la società, si aspettavano un atteggiamento diverso. Una gara così importante, specie dopo l’amaro pareggio contro il Termoli, andava affrontata in maniera diversa".

Roberto Moroni alleggerisce le responsabilità di mister Mauro Antonioli anche se la tanto attesa scossa non c’è stata.

"Non è un discorso di allenatore - precisa Moroni -. Clementi, Antonioli… Sono entrambi profili validissimi, il problema è che la squadra non riesce a sbloccarsi, tant’è che ricade sempre negli stessi errori. Sono fermamente convinto che la Vigor sia composta da ottimi atleti, ma non sempre le qualità individuali condizionano l’andamento di una stagione. A oggi posso solo augurarmi che queste parole possano essere smentite domenica pomeriggio. Contro una squadra fortissima, di fronte ad un pubblico eccezionale, le cose potrebbero cambiare, è ciò che tutti ci auguriamo".

Nel frattempo fervono i preparativi, soprattutto tra i tifosi della Samb che hanno praticamente terminato gli 800 posti a loro riservati. Nel pomeriggio di ieri, invece, è stata diffusa la notizia del divieto di vendita dei biglietti di Vigor-Samb ai residenti delle province di Teramo, Ascoli Piceno e Macerata per gli altri settori dello stadio.

Nicolò Scocchera