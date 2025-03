In carcere il "re" delle evasioni domiciliari

Avrebbe violato ripetutamente i domiciliari. Almeno tre le situazioni in cui, nell’arco di mezzo anno, tra fine settembre 2024 e fine febbraio 2025, sarebbe stato pizzicato fuori casa. E ovvero dove non avrebbe potuto, vista la misura cui si trovava sottoposto. L’ultima è recentissima: risale alla settimana appena passata. Motivi per i quali, quindi, un cinquantenne è stato trasferito dalla propria abitazione alla casa circondariale di Ancona-Montacuto. Operazione effettuata lunedì dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima.

Gli uomini dell’Arma, infatti, hanno dato esecuzione ad un decreto di sospensione cautelare della misura alternativa della detenzione domiciliare, che è stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nei confronti di un uomo di origini siciliane, residente proprio nella città di Falconara, a seguito delle reiterate violazioni del regime di reclusione domiciliare. A carico del cinquantenne, il 28 giugno 2024 i militari falconaresi avevano eseguito un’ordinanza della stessa autorità giudiziaria, che disponeva la misura alternativa della detenzione domiciliare per tre anni.

Questo era avvenuto in seguito ad una condanna per maltrattamenti in famiglia e per lesioni personali commessi a Castelfidardo nell’anno 2016. Tuttavia, secondo le ricostruzioni, dalla data di esecuzione della pena detentiva, il condannato era stato sorpreso per ben tre volte all’esterno della propria abitazione, venendo tratto in arresto per evasione il 29 settembre 2024 dalla Sezione Radiomobile dei carabinieri di Ancona, mentre il 20 gennaio di quest’anno era stato beccato dagli stessi carabinieri di Falconara. L’ultima violazione accertata, invece, risale ad appena giovedì scorso: 27 febbraio.

Sono stati ancora una volta i carabinieri della locale Tenenza a rintracciare il cinquantenne, questa volta sorpreso in strada. In quella circostanza l’uomo era stato denunciato e segnalato al Tribunale di sorveglianza dorico, proprio per la recidività nel non ottemperare alla misura detentiva alternativa che, al contrario, gli era stata concessa. Lunedì pomeriggio, conseguenza delle determinazioni della magistratura di sorveglianza scaturite in seguito agli accertamenti effettuati dai carabinieri di Falconara Marittima, il cinquantenne di origini siciliane, il re delle evasioni dagli arresti domiciliari, è stato infine condotto nel carcere di Ancona-Montacuto.