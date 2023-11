In carcere l’uomo che si era opposto alla perquisizione dei carabinieri

È passato dagli arresti domiciliari al carcere di Montacuto l’uomo che, sabato scorso, si era opposto alla perquisizione dei carabinieri della locale Tenenza, chiedendo persino il supporto di alcuni parenti e conoscenti al fine di scongiurare un controllo anti droga.

Il 38enne di Falconara, infatti, era incappato in un normale accertamento finalizzato alla prevenzione ed alla repressione delle sostanze stupefacenti. Con lui si trovava anche una donna coetanea, ma residente a Montemarciano. Soltanto dopo un considerevole lasso di tempo, i militari guidati dal comandante Giuseppe Esposito erano riusciti ad effettuare tutte le verifiche del caso, in quanto l’uomo si era opposto allo svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, chiedendo l’ausilio di amici e parenti, tanto che la Centrale operativa aveva invitato sul posto altre autovetture dei carabinieri delle Compagnie limitrofe. Gli uomini dell’Arma arrivati in supporto dei colleghi falconaresi hanno dunque effettuato la cinturazione dell’edificio, evitando il sopraggiungere di altre persone. Solo con l’arrivo di altri equipaggi e in una cornice di massima sicurezza si sono svolte le perquisizioni, senza ulteriori conseguenze. La donna, invece, aveva offeso l’onore e il decoro dei militari. Entrambi, allora, erano stati denunciati per il reato di resistenza ad un pubblico ufficiale. L’uomo, però, si trovava sottoposto dal luglio scorso alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la sua abitazione di residenza, dopo l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona. Lo stesso Tribunale che, lunedì pomeriggio, ha dato esecuzione al decreto di sospensione provvisoria della misura alternativa. Di qui si sono spalancate le porte del carcere di Ancona Montacuto, dove il 38enne rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.