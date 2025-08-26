In carcere per abusi su minorenni

Si è definito "influencer", ma a tradirlo sono stati proprio i suoi selfie. Un 27enni sammarinese, condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata e continuata su quattro bambini di appena 10 e 11 anni, durante un camp estivo di calcio in cui era stato assunto come animatore. E’ stato arrestato sabato a Riccione dagli uomini della squadra mobile di Rimini, proprio mentre assisteva ad una partita di calcio tra squadre di giovanissimi. Le indagini erano state condotte dalla mobile di Ancona. James era latitante da aprile, quando la Procura di Urbino aveva emesso l’ordine di carcerazione. La vicenda che lo riguarda è una storia agghiacciante che nasce nell’estate del 2021 a Carpegna, in provincia di Pesaro, durante un Football Camp. James era stato reclutato come animatore. In quelle giornate, nelle ore libere si consumavano episodi di abuso nelle stanze d’albergo destinate al riposo dei piccoli atleti. Proprio lì il 27enne approfittava dell’assenza di adulti e, per non essere scoperto dai controlli, arrivava a nascondersi in bagno. Le testimonianze dei minori hanno tracciato un copione preciso: partite a carte per creare complicità, la proiezione di un video pornografico sul cellulare, masturbazioni reciproche, richieste respinte o subite. Episodi reiterati, pianificati e aggravati. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Ancona hanno portato a un processo che si è chiuso con condanna definitiva e un pacchetto di misure pesanti tra cui l’interdizione perpetua da incarichi in scuole e istituti, il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e di svolgere lavori che prevedano contatti con ragazzini. "Tengo a precisare - spiega il legale di fiducia Stefano Pagliai - che il mio assistito è un cittadino sammarinese. Proprio per questo la Procura di Urbino aveva chiesto l’estradizione a San Marino. La condanna resta da scontare e avevamo già avviato interlocuzioni per fare in modo che la pena venisse eseguita a San Marino".

Antonella Marchionni