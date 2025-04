In casa gli trovano due chili di droga: è finito in carcere un 24enne

I carabinieri della Stazione di Monte San Vito hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione a carico di un 24enne del luogo. Il provvedimento scaturisce a seguito della condanna a 3 anni, 11 mesi e 19 giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, emessa dal Tribunale di Ancona. Il giovane, il 17 febbraio 2024, era stato arrestato in flagranza dai carabinieri del luogo perché trovato in possesso di una consistente quantità di hashish e cocaina.

Fermato durante un controllo alla circolazione stradale a bordo di un’automobile condotta da una terza persona, l’uomo aveva insospettito per i suoi modi nervosi, perché aveva con sé, nascosti, varie dosi di cocaina e hashish. I militari dopo i primi riscontri avevano approfondito gli accertamenti procedendo a una perquisizione dell’abitazione del 24enne, dove avevano trovato circa 2 kg di hashish, 130 gr di cocaina oltre a 8.750 euro provento dello spaccio, bilancini di precisione e materiale per confezionare le stecche e le palline da immettere sul mercato locale della droga.

Nell’abitazione erano stati inoltre trovati degli artifizi pirotecnici esplosivi di vendita vietata, anche questi sottoposti a sequestro, per i quali il giovane era stato ulteriormente denunciato per fabbricazione o commercio di materie esplodenti, ai sensi dell’art. 678 del codice penale. In virtù della sentenza di condanna riportata, ora dovrà scontare la pena detentiva presso il carcere di Montacuto, dove in mattinata è stato condotto dai militari dell’Arma di Monte San Vito.