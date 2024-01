In Cassazione per due multe da 84 euro impugnate da una turista 4 anni fa

Quattro anni di verbali, ricorsi, contro ricorsi e un esito finale che arriva in Cassazione per due multe da 84 euro complessive. È uno dei paradossi della giustizia, una inutile e infinita perdita di tempo e di soldi che blocca l’attività giuridica e, considerato il caso in questione, anche l’attività amministrativa. I fatti risalgono alla fine del 2019 e l’inizio del 2020, durante il periodo delle festività natalizie, quando una signora residente fuori Ancona e fuori regione, capitata ad Ancona per suoi motivi è incappata in due sanzioni affibbiate dalla polizia municipale dorica all’interno del centro città. Due multe sembrerebbe abbastanza banali se si considera l’ammontare delle stesse, 42 euro ciascuna. La donna in questione invece ha subito presentato ricorso (noi non conosciamo i motivi, se ce ne sono, che l’hanno spinta a insistere così tanto) e nel corso dei successivi passi di giudizio la causa è andata avanti con esiti alterni. Sta di fatto che l’ultimo pronunciamento che risale all’aprile scorso, in sede di Appello, ha dato parere contrario alla signora che quindi si è vista condannata al pagamento delle cosiddette ‘spese di lite’. Poteva sembrare tutto ormai archiviato, anche perché purtroppo, nell’agosto del 2023, la signora multata a Capodanno tra il 2019 e il 2020 è deceduta. Invece così non è stato, visto che anche gli eredi hanno impugnato la sentenza d’Appello e chiesto un ulteriore ricorso in sede di Cassazione che, si spera, possa mettere la parola fine su questa vicenda esemplare sotto molti punti di vista una volta per tutte. In ballo una somma di 84 euro, a meno che lo ripetiamo dietro l’ostinata volontà non ci fossero ulteriori motivi, a fronte di svariate centinaia di euro di spese legali a cui per ora la famiglia della signora è stata costretta al pagamento.