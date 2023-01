In centro spunta un’opera d’arte

JESI

A sorpresa spunta una grande opera d’arte n vicolo Fiasconi, in pieno centro storico: è caccia all’autore. Il comitato centro storico ne approfitta per lanciare la proposta: "Anche il nostro centro storico più antico si presta come sede per una mostra d’arte itinerante..! Sarebbe da organizzare. Faremo tale proposta all’assessorato alla Cultura. In una piazzetta ora vuota dalle macchine – spiegano – è comparso all’improvviso un ritratto di donna ancorato ad un palazzo. Chi sarà l’autore? Un impatto visivo sorprendente". L’installazione ha destato grande curiosità e interesse in queste ultime ore, tra residenti e non. Il comitato abitanti centro storico ha chiesto già nelle scorse settimane un incontro all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, soprattutto ma non solo, per chiedere di liberare piazze e vicoli dalla sosta selvaggia e per risolvere il problema del guano e dei piccioni. Si punta a rendere più attrattivo e accogliente il centro, specie la parte più antica di vicoli e piazzette.