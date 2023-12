In città ci sono circa venti esemplari: "Tecnica da replicare in altri centri"

La trappola di Ancona, un esempio da replicare in altri centri delle Marche. L’attività dei volontari ha consentito di stabilire un dato molto interessante, secondo cui nel territorio del capoluogo potrebbero essere tra 15 e 20 gli esemplari di cinghiali circolanti. Sul tema è intervenuto Andrea Maria Antonini, assessore regionale competente per fauna selvatica in area urbana. Antonini, che oltre a entrare nel merito dei progetti ha anche presentato alcune statistiche importanti: "Questa sperimentazione rappresenta un primo passaggio per comprendere se possa essere replicata anche in altre realtà. Il fenomeno, per diversi motivi, stava diventando preoccupante perché i cinghiali sono pericolosi, possono creare incidenti gravi. Siamo stati obbligati ad aumentare la percentuale di indennizzo per incidenti stradali causati dagli ungulati, dal 60 all’80% portando i risarcimenti a circa 1,5 milioni di euro all’anno. Il cinghiale è anche un veicolo di malattia come per esempio la peste suina che fortunatamente non ha colpito il territorio. La nostra, quindi, è una attività di contenimento perché ci sono numeri elevati di ungulati nel territorio. La Regione è chiamata ad intervenire al riguardo e, a seguito di questi positivi risultati della sperimentazione ad Ancona, il 28 dicembre prossimo a Cupra Marittima incontrando tutti i sindaci interessati, valuteremo come arginare il fenomeno anche nei centri urbani e zone prossime al mare attraverso questo sistema".

L’assessore Antonini è intervenuto anche sul tema della filiera della carne di cinghiale, sulla quale si sta lavorando con URCA "a un progetto in cui il cinghiale abbattuto a seguito di selezione, attraverso il congelamento entro un’ora dall’abbattimento, possa essere commercializzato, dando luogo anche alla nascita di un brand regionale al proposito".

p.cu.