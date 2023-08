In città senza motivo: 3 pregiudicati nel mirino

Tre pregiudicati residenti ad Ancona, nella stessa auto, fermati al posto di blocco dai poliziotti nella zona della stazione ferroviaria hanno dato versioni discordanti sulla loro presenza in città: chiesto per loro il foglio di via. I tre pregiudicati, tra i 25 e 30 anni, fermati sulla rotatoria tra viale Trieste e via XXIV Maggio, avevano tutti pregiudizi penali, anche recenti, in materia di reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti. Non è da escludere che stessero per mettere a segno dei furti. Non avendo dimostrando legittimi motivi per la permanenza in questa città, la loro posizione sarà valutata dalla divisione anticrimine e misure di prevenzione della questura di Ancona per l’eventuale applicazione del foglio di via obbligatorio da Jesi. È solo uno dei risultati dei servizi straordinari di controllo del territorio organizzati in città su disposizione del questore di Ancona, Capocasa. I controlli hanno visto l’operatività di due contingenti di rinforzo del reparto prevenzione crimine di Perugia e di un team mobile del distaccamento cinofili della polizia di Falconara, oltre ad una pattuglia del locale commissariato di pubblica sicurezza.

Una vera task force che ha passato al setaccio diverse aree sensibili anche con i cani antidroga Imperator ed Hedox. Le zone controllate, in via principale, sono state quelle del quartiere San Giuseppe (dove recentemente i residenti hanno protestato per risse, ubriachi e degrado in strada), della stazione ferroviaria e di quella degli autobus, dei giardini pubblici tra viale Cavallotti e via Grecia. Ma non è tutto perché sono stati eseguiti posti di controllo organizzati in entrata ed uscita dalla città lungo l’asse sud, asse viario più transitato anche in questo periodo ferragostano.

Con la collaborazione dei cani antidroga Imperator ed Hedox e dei loro conduttori, sono state battute le aree di maggiore aggregazione cittadina, a volte segnalate per essere teatro di spaccio e consumo di stupefacenti da parte di giovani e giovanissimi. La task force però non ha rilevato infrazioni o irregolarità a riguardo. Anzi, la presenza dei ‘colleghi a 4 zampe’ ha attirato la curiosità di tanti bambini e delle loro famiglie che hanno simpatizzato con loro. Nella zona vicina alla stazione ferroviaria sono stati controllati due bar: gli esiti sono in valutazione per le eventuali contestazioni amministrative di illeciti minori. Al termine della attività sono state identificate e controllate 102 persone (di cui 32 con precedenti penali) e 42 veicoli.

Sara Ferreri