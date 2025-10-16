In coma dopo lo schianto in scooter. La mamma tra appelli e preghiere: "Il mio Nicolò mi ha stretto la mano"

In coma da due settimane e ieri per la prima volta ha stretto la mano della madre. C’è una maratona di solidarietà, amore e speranza attorno a Nicolò Bucciarelli, 25 anni, il giovane che il 1 ottobre scorso ha avuto un incidente con lo scooter, lungo la statale 16, finendo contro un camion all’altezza del CargoPier. Bucciarelli, che è di Varano e lavora nell’omonima officina meccanica di famiglia, in via Fiorini, al Piano, è ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Torrette e la sua prognosi è ancora riservata. Il corridoio esterno del reparto, accessibile sono in certi orari, è diventato ormai la seconda casa per la mamma, Michela Gioia: "Ci ho dormito per 13 giorni, fino a poche sere fa – spiega la donna al Carlino – ora che il quadro clinico è meno grave dell’inizio torno a dormire a casa. Non volevo che se succedeva qualcosa di brutto non sarei arrivata in tempo per salutarlo. Abbiamo tante persone vicine che ci stanno dando coraggio, in reparto il personale è splendido, sono venuti i suoi professori a trovarci, gli amici di Nicolò sono con noi, ogni sera vengono in ospedale, ci portano la cena, rimangono con noi fino a mezzanotte, noi li ringraziamo tutti di cuore".

Ieri mattina il momento toccante per mamma Michela. "Ci hanno detto di provare ad interagire con lui – racconta – allora gli ho detto ’Nicolò sono la mamma, vuoi che resto qui? Se vuoi che resto qui con te stringimi forte la mano’. Anche l’infermiera lo ha esortato, lo ha chiamato per nome e lui mi ha stretto la mano. I medici non vogliono darci false speranze, sono prudenti con noi, hanno detto che per vedere che sia una reazione e non un riflesso condizionato dal suo stato si deve vedere se lo farà anche nei prossimi quattro giorni. Per ora continuano a tenerlo in sedazione, la Tac che gli hanno fatto dopo l’operazione non è peggiorata e anche questo è un segnale buono".

Nicolò la mattina dell’incidente era andato al lavoro in officina, come tutti i giorni. Un cliente lo aveva chiamato la sera prima perché lo scooter gli si era fermato a Osimo Stazione e lui andava a vedere se era una questione di batteria o altro. "Gli avevo detto di prendere l’automobile – dice la mamma – ma lui per fare prima e non rimanere imbottigliato nel traffico aveva preso la Vespa mia. Alle 9.30 non lo vedevo tornare e l’ho chiamato tantissime volte al cellulare ma non rispondeva. Ho preso l’auto e sono andata a vedere, sentivo che era successo qualcosa. Poco prima di arrivare al punto dell’incidente mi ha risposto una persona, credo qualcuno in ospedale, mi ha detto che aveva avuto un incidente e di andare a Torrette. Lì ho appreso che era in coma".

L’officina è il regno di Nicolò, fin da piccolo ci andava seguendo i genitori. "Portarlo al lavoro con noi era un premio – continua mamma Michela – ad aprile abbiamo festeggiato 30 anni di attività, un’attività che lui vuole portare avanti. Adesso il futuro è incerto, mio marito è tornato al lavoro ma il pensiero è sempre qua. Non abbiamo nemmeno il tempo di piangere".

Ieri sera alla chiesa di Varano è stata organizzata anche una veglia di preghiera per Nicolò. La mamma ha pubblicato anche un post su Facebook per cercare testimoni utili all’incidente avuto dal figlio. "Non riusciamo a capire – dice – come sia finito contro quel camion, l’asfalto era bagnato, lo avrebbero visto scivolare".