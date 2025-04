In coma farmacologico il cuprense precipitato da una gru a Cingoli

Sono molto gravi le condizioni di Gianni Sopranzetti, il cuprense di 65 anni rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Cingoli. Nella caduta da una gru ha riportato fratture multiple agli arti inferiori, torace e trauma cranico. Non si sa ancora se ci sono anche lesioni interne. L’uomo è ricoverato in coma farmacologico all’ospedale di Torrette. Sopranzetti stava completando le operazioni di montaggio di una gru, quando è piombato a terra subendo serie conseguenze dal contraccolpo.

L’infortunio sul lavoro si è verificato nell’incrocio tra via Castiglioni e vicolo della Tinta, dove è previsto l’inizio dell’esecuzione delle opere per la ristrutturazione di un palazzo di proprietà privata. Poco dopo le 9, si stavano completando le operazioni per il montaggio di un’alta struttura metallica: nell’esecuzione era impegnato il 65enne, socio dell’azienda della zona, che effettua questo tipo di attività.

Per cause in fase di accertamento, forse per un’improvvisa scivolata mentre aveva iniziato a scendere dall’impalcatura, provocata da una forte corrente d’aria in quanto al momento il vento spirava dall’altra sera con vigorosa intensità, l’uomo è precipitato da un’altezza che potrebbe essere stata tra i quattro e i cinque metri, cadendo pesantemente. Sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è immediatamente intervenuta l’equipe dell’automedica del 118 di Cingoli, quindi sono giunti i carabinieri e da Jesi gli ispettori del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast. L’operaio aveva la cintura di protezione.