In compenso "Berta filava" Il festival letterario c’è

Tra eventi che saltano e festival che ‘emigrano’ altrove qualcuno potrebbe pensare che la vita culturale di Ancona sia in declino. In realtà ci sono iniziative che vengono confermate, e che anzi ‘rilanciano’ con programmi decisamente interessanti. Come il festival letterario "Berta Filava", che si terrà in piazza del Papa da venerdì 8 a domenica 10 settembre, con due appuntamenti a sera (ore 21.30 e 22.15). Tra gli ospiti sono attesi Piernicola Silvis, ex poliziotto diventato scrittore a tempo pieno, che presenterà il suo ultimo romanzo "L’errore", Fabrizio Caramagna, lo scrittore di aforismi (vivente) più citato al mondo, con il suo "Il numero più grande è due", Giorgio Nisini, di cui Harper Collins ha pubblicato il romanzo "Aurora", e Luca Ricci, che si presenterà con l’ultimo tassello della quadrilogia delle stagioni, ‘I primaverili’, romanzo che torna a indagare le passioni di donne e uomini che disperatamente tentano di amarsi e di acciuffare la cosa più sfuggente: il tempo. Saranno tre giorni di incontri gratuiti e senza prenotazione con autori di spicco del panorama letterario italiano. Ogni incontro sarà preceduto dall’intervento di operatori sociali che lavorano nel nostro territorio, con l’intento di dar voce a chi senza remore e con estremo altruismo ogni giorno si prodiga per il bene dei cittadini di Ancona. Fagioli ringrazia la nuova giunta comunale, "che ha continuato a credere nel nostro progetto" e Mario Fusario, presidente del Rotary Club Ancona 25-35, "che ha sposato l’idea", oltre ai vari sponsor del festival. Certo, non è stato facile.

"Abbiamo navigato in acque insicure e piene di imprevisti. La nostra fede verso questo progetto è stata messa a dura prova. Eppure l’amore per la cultura ha avuto la meglio. Questo crescendo di sfide, invece di farci ritrarre, ci ha portato a rilanciare, a osare e ad essere di nuovo qui. Il festival nasce dalla necessità interna di dar voce a quegli oggetti magici e silenziosi che sono i libri". Il festival vanta già una lista di ospiti prestigiosi. Sul palco di piazza del Papa sono saliti autori della grande editoria, come Gaia Manzini, Nadia Terranova, Michele Vaccari, Fabio Bacà, Giorgio Nisini, Crocifisso Dentello, Giorgia Tribuiani, Sandra Bonzi (con la partecipazione speciale di Claudio Bisio), e altri dell’editoria indipendente, come Nicolò Rubbi, Beniamino Cavalli, Micol Mancini. L’invito finale di ‘Berta Filava’ è assolutamente condivisibile: "Facciamola ancora più bella questa Ancona, passando per la cultura".

r.m.