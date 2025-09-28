In Consiglio la cittadinanza onoraria a tre attiviste iraniane arrestate

Sarà portata all’approvazione del Consiglio di martedì la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a tre attiviste iraniane arrestate due anni fa e condannate, di cui una a morte, per il loro impegno a favore dei diritti umani e dei diritti delle donne. Sono: Pakhshan Azizi, 41 anni, curda, operatrice umanitaria, arrestata con l’accusa di "affiliazione a gruppi impegnati in attività sovversive", per aver difeso i diritti delle donne e fornito aiuti umanitari, Vrishe Moradi, 40 anni, curda, arrestata con violenza e accusata di ribellione armata, subendo torture, isolamento e protagonista di uno sciopero della fame per denunciare le gravi violazioni subite. E infine Sharifeh Mohammadi, 46 anni, sindacalista e attivista per i diritti dei lavoratori, arrestata e condannata a morte senza prove. La proposta, presentata dal consigliere Maurizio Bregallini e delle associazioni jesine Udi (Unione Donne Italiane) e Casa delle Culture Aps, si inserisce nell’ambito di un’"ampia campagna di sensibilizzazione che ha già visto diversi Comuni italiani assumere iniziative analoghe - spiegano dal Comune - con l’obiettivo di rendere sempre più pressante l’invito alle autorità iraniane ad annullare le condanne inflitte e a procedere con il rilascio delle tre donne".