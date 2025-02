In Consiglio la mozione per togliere la cittadinanza onoraria al Duce

Sarà presto discussa in Consiglio la mozione per revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferita a Jesi il 10 maggio 1924, quasi 101 anni fa. Mozione del consigliere Pd Antonio Balestra (foto). L’Anpi Jesi, sposando questa proposta, ha ricordato che "a seguito delle elezioni del 1924, su direttive nazionali, viene imposto ai Comuni italiani di attribuire la cittadinanza onoraria a Mussolini. L’allora sindaco ed in seguito podestà di Jesi, il monarchico Arturo Montagna, prontamente esegue. Non possiamo dimenticare che il 10 giugno del 1924, su mandato di Mussolini, veniva assassinato, dalla squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini, Giacomo Matteotti, che aveva contestato alla Camera i risultati delle elezioni politiche dell’aprile, denunciando le violenze, le illegalità e gli abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere. Nel discorso del 3 gennaio 1925 di fronte alla Camera dei Deputati, Mussolini si assunse pubblicamente la ‘responsabilità politica, morale e storica’ del clima nel quale l’assassinio si era verificato". Dunque, l’Anpi Jesi condivide l’iniziativa di Balestra e si augura che il Consiglio revochi la cittadinanza onoraria a Mussolini e l’attribuisca, invece, a Matteotti.