In Consiglio si parla dei nidi comunali

Tornerà a riunirsi, giovedì, il Consiglio comunale di Falconara. La seduta dell’assise civica è stata convocata alle 16.30 nella Sala consiliare di Falconara Alta. Dopo le (eventuali) comunicazioni del sindaco Stefania Signorini e del presidente Vincenza De Luca, saranno discusse due interrogazioni, che sono state proposte dal consigliere di minoranza Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti per Falconara) che avranno come oggetto "l’utilizzo di droni per migliorare la qualità dell’ambiente" e "l’accordo pre-elettorale sottoscritto dal sindaco Signorini".

Al vaglio del Consiglio anche l’approvazione delle modifiche al Regolamento per i nidi comunali, dopo il passaggio in Commissione, nonché i verbali di somma urgenza e perizie giustificative per il ripristino dei danni causati dal maltempo del 23 dicembre scorso. Tra i vari punti all’ordine del giorno, anche il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio di parte corrente, l’approvazione delle aliquote Imu per il 2025 e la prima variazione al Bilancio di previsione 2025-2027.

La seduta potrà essere seguita anche in streaming, attraverso il portale Civicam, raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Falconara.