In crisi d’astinenza: caos al pronto soccorso

Smette di drogarsi dopo due anni di dipendenza e va in crisi di astinenza danneggiando l’ospedale e aggredendo il personale medico. E’ successo ieri mattina, a Torrette. Nelle prime ore della giornata la squadra Volanti della questura di Ancona è intervenuta al pronto soccorso dopo una telefonata arrivata da parte del personale sanitario, per la presenza di una persona molesta che stava dando in escandescenza, per motivi legati all’astinenza da assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Il paziente era un 35enne, che da circa due anni faceva uso di sostanze stupefacenti. Il fratello era riuscito da qualche giorno a convincerlo nell’intraprendere un percorso di disintossicazione e recupero ma non aveva retto ed era entrato in crisi di astinenza. I familiari così hanno contattato il personale sanitario per portarlo in ospedale. Arrivato sul posto per, dopo un primo momento di quiete, l’uomo ha chiesto la somministrazione di sedativi, e in uno scatto d’ira si è scagliato contro un tavolino, danneggiandolo, e ha strappato la tenda divisoria nella stanza a lui assegnata. I poliziotti, arrivati a Torrette, sono intervenuti bloccandolo e piano piano hanno portato alla calma il 35enne. Poi sono rimasti in ospedale fino a tutti gli accertamenti che doveva fare e fino al momento delle dimissioni. Per il 35enne è stato infatti disposto il trasferimento al Sert, per fargli seguire un percorso specifico, con l’aiuto di medici specializzati in dipendenze e farmaci a supporto per controllare le crisi di astinenza. L’uomo è stato affidato ai familiari che lo affiancheranno nella decisione presa per uscire dalla droga.