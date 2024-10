In difesa di pedoni e ciclisti: "Vai piano"

"Vai piano!" È lo slogan dei nuovi maxi manifesti affissi in città dal Comune. La nuova campagna punta a mettere al centro pedoni e ciclisti e rendere la città meno autocentrica. I manifesti riportano i dati nazionali di morti e feriti sulla strada: 74% dei feriti è su strada urbana, 44% delle vittime perde la vita in incidenti in città, il 70% dei quali avviene su strade urbane.

"Un incidente a 50 orari è come cadere dal terzo piano, a 30 orari come dal primo" spiega l’assessora Valeria Melappioni accanto a Loretta Fabrizi, a Marco Scarponi, fratello del compianto Michele e alle associazioni impegnate in questa campagna di sensibilizzazione che "consisterà in diverse affissioni periodiche di manifesti e poi delle info grafiche sui social e sul sito web". I manifesti affissi nei giorni scorsi sono già finiti nel mirino specie sui social, di qui l’appello dell’assessora Melappioni: "Capisco le logiche dei giochi delle parti e della necessità denigrare l’amministrazione, ma questo è un tema che deve unire. Lavoriamo per aumentare la consapevolezza che chi è dentro un abitacolo non ha più diritti di chi è in bici e protetto solo da un casco e da un maglioncino. Invito anche ii quartieri tramite i comitati, a lavorare per sensibilizzare: ognuno di noi può fare la differenza".