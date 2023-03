In diretta anche le commissioni

JESI

L’opposizione lancia la proposta, la maggioranza l’accoglie: d’ora in poi anche le commissioni consiliari si potranno seguire da remoto con la diretta streaming. Ci si potrà collegare dunque sul sito internet comunale e sulla pagina Facebook del Comune di Jesi anche per le commissioni consiliari, così come già avviene per il consiglio comunale. Lo hanno deciso i presidenti delle tre commissioni (affari istituzionali e finanze, servizi al cittadino, gestione del territorio) - sentito il presidente del Consiglio comunale Luca Polita e il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - accogliendo così la richiesta del consigliere Nicola Filonzi, vicepresidente del Consiglio. "La diretta streaming esordirà a fine mese – spiegano dall’amministrazione comunale - con la convocazione delle commissioni in vista della prossima seduta del consiglio comunale. Le tre commissioni consiliari sono infatti organismi permanenti per settori organici di materia - composti da consiglieri comunali di maggioranza e minoranza in maniera proporzionale alla composizione dei gruppi consiliari di appartenenza - ed hanno funzioni referenti, consultive e di istruttoria delle pratiche da trattare nelle adunanze del Consiglio".