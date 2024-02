In dirittura d’arrivo i lavori nelle ex scuole. Il ’Girotondo’, verso la ricostruzione con il Pnrr

L’asilo nido ’Girotondo’ di via XXV Aprile a Castelfidardo procede spedito per la ricostruzione della struttura in località Fornaci. Un intervento da 2 milioni e mezzo dal Pnrr, che permetterà di disporre di una struttura innovativa, che raddoppia i posti bambino e ottimizza gli spazi nel rispetto della sostenibilità. Procedono anche i lavori per la nuova sede della farmacia e studi medici nell’ex scuola Cialdini in località Crocette, immobile dismesso da oltre un decennio che torna alla fruizione pubblica grazie alla riqualificazione rientrata nel bando ministeriale ’Rigenerazione urbana 2021-2023’.

Il Comune ha avuto un finanziamento di 715mila euro. I lavori, assegnati alla ditta Ricostredil di Corridonia, prevedono il recupero. Buone nuove anche da Loreto: il sindaco Pieroni conferma che i lavori procedono velocemente alle ’Marconi’, chiusa dal sisma. Alle ’Verdi-Gigli’ il cantiere sarà completato per luglio in modo che possa essere ripreso l’anno a settembre