In due violano i divieti: scattano le denunce

Talmente "affezionati" a Falconara da tornarvi ripetutamente, nonostante il Divieto di accesso alle aree urbane della città impostogli dalla Questura di Ancona nello scorso mese di agosto. La naturale conseguenza, quindi, è stata un’altra denuncia a piede libero per due cittadini extracomunitari, di 27 e 28 anni, entrambi del luogo, ma comunque destinatari di provvedimenti di non avvicinarsi al centro abitato. I due sono stati sorpresi dai carabinieri della locale Tenenza, guidati dal comandante Giuseppe Esposito, mentre stazionavano in un parco pubblico come se nulla fosse. Il 27enne è lo stesso soggetto "allontanato" dal cuore falconarese per motivi di sicurezza pubblica, dopo la proposta degli stessi militari dell’Arma. Il ragazzo, nel pomeriggio di Ferragosto, era stato beccato in flagranza di reato in spiaggia, durante la cessione di una dose di cocaina ad una coppia di giovani. Alla vista dei carabinieri, nel tentativo di farla franca, aveva tentato un’improbabile fuga a mare. L’episodio aveva fatto molto scalpore, in quanto il ragazzo aveva prima corso a zig zag tra ombrelloni e turisti, poi si era tuffato in acqua vestito. Soltanto quando la fatica si era fatta sentire era rientrato sul bagnasciuga, dove ad attenderlo c’erano gli stessi militari. Era stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 28enne, invece, era stato pizzicato durante un servizio di controllo del territorio in pieno centro il 31 agosto.

Passeggiava in centro, in barba del divieto di accesso a partire dal 16 giugno varato dal questore dorico Cesare Capocasa e sempre su proposta dei carabinieri. Due giorni fa, anche se protagonisti di episodi diversi, il destino ha voluto che fossero scoperti insieme e, ovviamente, a Falconara dove non potevano affatto stare. Di qui la nuova misura di prevenzione personale, con la successiva emissione di un altro Divieto di accesso alle aree urbane della città.