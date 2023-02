In fila per i generi alimentari: cresce la richiesta

"Stracomunitari", la crisi aumenta le richieste: sono 35 le famiglie italiane assistite dall’associazione senigalliese di volontariato, creata da cittadini originari di paesi stranieri, che nel 2022 ha distribuito 65 tonnellate di alimenti. Sono 130 in totale le famiglie, per un totale di 600 persone, di queste 95 sono quelle straniere.

"Nell’ultimo periodo è aumentato il numero di italiani e anziani che si rivolge all’associazione – spiega il Mohamed Malih – forniamo generi di prima necessità, si tratta di merce che ci viene girata dai supermercati e poi da noi messa a disposizione delle persone che ne hanno bisogno. Abbiamo avuto dei picchi nelle richieste con l’ondata dei profughi Ucraini. Ultimamente abbiamo richieste anche da parte dei ragazzi profughi ospitati presso alcune cooperative che si occupano di accoglienza". Durante l’emergenza legata all’alluvione, l’associazione Stracomunitari ha aiutato anche famiglie alluvionate e in concomitanza le richieste di aiuto si sono allargate anche a case in affitto, lavoro, vestiario, coperte e mobili per la casa.

Richieste di lavoro che proseguono anche da parte di stranieri, per lo più donne che si offrono come badanti o per le pulizie. Una realtà senigalliese molto importante e che, dopo il trasferimento nella nuova sede, è riuscita a raggiungere ancora più famiglie bisognose. Davanti alla sede, nei giorni della distribuzione (martedì, giovedì, sabato dalle 10 alle 12) dei pacchi alimentari si forma una lunga fila: "Stiamo cercando di dare una risposta a tutti – prosegue Malih – ma le richieste di aiuto sono in continua crescita". Lidl, Eurospin e Conad sono i supermercati che forniscono beni a Stracomunitari: ognuno di questi consegna in media mille e 500 chili di merce nei mesi invernali per arrivare ai 2 mila di media dei mesi estivi.

"Da un’annetto stiamo portando avanti, oltre alla consueta distribuzione di generi alimentari, dei corsi di italiano per stranieri. Che poi sono sia d’Italiano che di aiuto allo studio. Sono corsi per lo più personali o di due o tre persone per volta. È una attività questa che sta sempre più prendendo piede e quindi ci richiede via via sempre più impegno. Ma ci dà anche tante soddisfazioni. Per quel che possiamo cerchiamo di rendere stimolante e ospitale sotto l’aspetto intellettivo la nostra sede. Grazie alle continue donazioni di libri infatti la nostra libreria è sempre più ricca" conclude Malih.