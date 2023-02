In fila per ore per le pratiche del passaporto

L’estate scorsa il problema era il numero massiccio di stranieri richiedenti asilo, ammassati all’esterno, ora l’emergenza in questura sembra essere la risposta per le richieste di rinnovo dei passaporti. Ieri mattina decine di persone sono rimaste in coda a lungo per affrontare la parte burocratica e documentale. Un problema che ha sta colpendo la questura dorica, ma non in maniera straordinaria come altre questure del Paese dove il fenomeno è emerso da alcuni mesi. Al punto da finire al centro di interrogazioni parlamentari. Carenza di personale,, soprattutto la parte civile, che da sempre si occupa delle pratiche. Ieri mattina già all’esterno della questura, si era formato un nutrito capannello di persone in attesa, decine e decine di anconetani in attesa di poter rinnovare (o fare per la prima volta) il documento d’identità necessario per i viaggi all’estero.