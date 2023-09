In formato-emergenza: Albinoleffe a Zanica (Bergamo) per sfidare il Vicenza

ZANICA (Bergamo)

Stasera (20,45) esordirà l’AlbinoLeffe nel campionato di Serie C sul campo del Vicenza. Un esordio da brividi contro una delle squadre favorite per la vittoria finale. Un avvio da corsa ad ostacoli visto che alla seconda c’è già la Triestina,altra compagine tra le favorite del girone ma per una squadra che ha come obbiettivo la permanenza in categoria ogni punto è buono e stasera proverà a conquistarlo contro la squadra di Aimo Diana anche se non sarà per nulla facile per la compagine di Giovanni Lopez che si presenta con 2 sicuri assenti, Jacopo Gelli e Poletti alle prese con problemi muscolari e probabilmente tra i Celesti non ci saranno nè Moeri nè Arrighini, attaccante, arrivato solo venerdi sera. Vasco Algisi