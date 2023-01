"In fuga dall’Eritrea: voglio fare il calciatore"

Via dall’Eritrea col sogno di rincorrere un pallone e diventare un grande campione. Una volta che la nave ha attraccato alla banchina 22 e ai migranti è stata fornita la prima accoglienza allo sbarco la tensione generale si è allentata. Le coperte, i vestiti, le scarpe comode, bevande calde. Ricevuto tutto ciò, uno dei minorenni, i più vivaci del gruppo quando l’atmosfera si è ravvivata un pochino, ha subito espresso i desiderio di poter giocare a pallone: "Adesso che sono in Italia farò di tutto per coronare il mio sogno, diventare un grande giocatore di calcio. Sono bravo e ho tanta voglia di giocare".

Facile trovare sponde percorribili nella discussione se si riesce a rompere il ghiaccio con un argomento popolare come il calcio. Non poteva non nascere un filo diretto tra i volontari e quel ragazzino in particolare. Certo, vista la sua età e il fatto che i campioni più affermati al momento sono altri, da Messi a CR7 e Mbappè che incarna alla perfezione il sogno, ci si aspettava un modello diverso: "A me piace il calcio italiano, io sono un grande tifoso di Francesco Totti, è il migliore". Il Pupone ha smesso col calcio da qualche anno, ma evidentemente il suo ricordo resta e ha valicato i confini. Certo da buon juventino il volontario della Cri avrebbe preferito sentire un altro nome e su questo i protagonisti hanno scherzato. La mattina successiva allo sbarco al centro di accoglienza di Senigallia la prima cosa è stata giocare a pallone e il ragazzino che sogna di diventare un campione era in prima fila.