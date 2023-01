"In gioco migliaia di posti di lavoro, il ministero convochi Whirlpool"

"Il governo convochi al più presto il tavolo Whirlpool: dobbiamo scongiurare il rischio che una delle belle storie di lavoro e impresa possa concludersi con il più tragico e amaro degli epiloghi". In pressing i deputati marchigiani del Pd, Irene Manzi e Augusto Curti che ieri hanno portato all’attenzione del governo il tema Whirpool e possibili cessioni degli asset italiani.

"Abbiamo chiesto all’esecutivo – spiegano i due parlamentari - di attivare, con la massima urgenza, un tavolo con la multinazionale e le parti sindacali presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy, per analizzare il piano industriale del gruppo e ottenere ampia informativa sulle procedure di cessione. Deve essere chiaro, infatti, che l’eventuale cessione dovrà essere vincolata a specifiche garanzie circa il mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi. Purtroppo, il governo non è stato in grado di fornire alcuna rassicurazione in merito; per noi è urgente richiamare Whirpool alle sue responsabilità sia per il numero dei lavoratori coinvolti, che sono più di 5mila, sia per l’impatto che un’eventuale vendita avrebbe sui territori. Sollecitiamo, ancora una volta – concludono Manzi e Curti - la convocazione del prossimo tavolo perché è in gioco il futuro di migliaia di famiglie e la credibilità delle Istituzioni che non possono accettare un atteggiamento tanto sprezzante da parte di una multinazionale che opera nel nostro Paese". Entro fine mese la multinazionale dovrebbe rendere note le proprie intenzioni: se cedere gli stabilimenti a uno dei due possibili investitori o riorganizzare l’attività produttiva.

sa. fe.