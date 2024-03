In giro nonostante il coprifuoco: "Scappò e minacciò i vigili urbani"

C’era il coprifuoco serale ma lui, in piena emergenza per la pandemia da Covid, ma lui camminava tranquillo con due amici per il centro della città. La presenza dei tre ragazzi era stata notata da una pattuglia dei carabinieri, che si era avvicinata per fermarli e per identificarli. I militari però non erano riusciti nell’intento, perché il gruppetto di amici aveva iniziato a correre via per seminarli. L’inseguimento aveva coinvolto anche la polizia locale di Falconara, presente in centro per i controlli e per verificare che il coprifuoco fosse rispettato. Alla fine, soltanto uno dei tre ragazzi è stato identificato e quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 34enne di origine tunisina, ma residente a Falconara. Il controllo nel corso del quale è stato sorpreso risale al 14 novembre del 2020. Aveva 30 anni quando si è ritrovato i carabinieri e i vigili urbani alle calcagna. Ora iI 34enne è finito a processo davanti alla giudice Tiziana Fancello. È difeso dall’avvocato Christian Palpacelli. Ieri è stato sentito come testimone dell’accusa un agente della polizia locale, che aveva partecipato all’inseguimento. Quella sera, in pochi minuti si è scatenata una caccia all’uomo tra le vie cittadine per raggiungere i tre fuggitivi. I carabinieri da una parte, la polizia locale dall’altra. Due dei tre amici si sono dileguati nel nulla, in poco tempo, mentre il terzo ha imboccato il sottopassaggio della stazione ferroviaria e ha cercato di nascondersi, ma invano Due vigili urbani, infatti, lo hanno raggiunto. Il fuggitivo ha iniziato a insultarli. "Perché mi fate stancare – avrebbe urlato loro –, fermatevi voi, levatemi le mani di dosso". E poi insulti. Il giovane li ha poi minacciati: "Se scendete qua sotto siete morti, ci penso io a voi". Con destrezza e abilità il fuggitivo era riuscito a scappare via, ma gli agenti avevano capito chi era, perché già noto al comando della polizia locale per degli altri reati. Così, senza procedere sul posto, lo hanno poi denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ora un’udienza il 23 settembre.