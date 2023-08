In JESI Piazza Monnighette: Grande Trio Jazz con Manzi, Tommaso e Molinari

Serata jazz stasera (dalle 21) in piazza delle Monnighette con il trio Andrea Molinari (chitarra), Massimo Manzi (batteria) e Giovanni Tommaso (contrabbasso). Tre grandi del jazz marchigiano per una serata piacevole sotto le stelle. Massimo Manzi è un batterista italiano, tra i più popolari nell’ambito del jazz nazionale. È noto sia per il suo stile batteristico estremamente personale che per la versatilità con cui attraversa i vari stili del jazz. Ha partecipato ad oltre 200 album. Giovanni Tommaso è anche titolare della cattedra di musica jazz al Conservatorio di Perugia e dirige dal 1986 i seminari della Umbria Jazz clinics.

Andrea Molinari si è esibito in importanti Jazz Festival, Teatri e Jazz Club in Europa, in Asia e negli Stati Uniti ed ha collaborato con musicisti di fama internazionale. A organizzare l’iniziativa di stasera Davide Zannotti di Hemingway Cafè in collaborazione con Spaziomusica e Ancona Jazz. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 335 362984: sarà possibile accedere agli spettacoli prenotando un aperitivo all’Hemingway Cafè oppure la cena alla Trattoria della Fortuna.