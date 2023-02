In libertà il giovane loretano sospettato dei colpi agli anziani

Sono tornati in libertà i due giovani bloccati dalla polizia giorni fa, dopo un breve inseguimento in auto davanti a un negozio di articoli sportivi nella zona commerciale a Bellocchi di Fano. Uno è il giovane loretano sospettato dei furti e delle due rapine alle anziane in casa a Villa Musone di Loreto tra novembre e dicembre scorsi. Avrebbe dovuto svolgersi l’udienza in tribunale a Pesaro l’altro giorno ma per questioni di carattere formale l’autorità giudiziaria non ha proceduto alla convalida degli arresti per furto. A causa di un difetto di condizioni di procedibilità sono stati immediatamente scarcerati. La frazione è stata teatro di una lunghissima scia di furti. La zona è presa di mira dai ladri che forse costituiscono un’unica grande banda, intercambiabile da parte dei diversi componenti, tutti "pendolari" del crimine. Una scia di furti e tentati colpi su cui i carabinieri stanno indagando insomma per attribuire o meno la paternità al giovane del posto, già arrestato anche per una spaccata a Civitanova, e per cui i militari aspettano una misura cautelare più incisiva. Le due rapine di fine anno in particolare avevano destato grande preoccupazione tra i loretani che avevano chiesto al sindaco, che a sua volta si era rivolto alla Prefettura, il rinforzo dei controlli in tutta la frazione. Anche questo fine settimana sono intensi i controlli da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e agenti della Municipale che agiscono congiuntamente su disposizione del Questore.