In maggioranza è finale di stagione: ora si litiga anche per un’altalena

La segnaletica in un quartiere, i giochi per i bambini in un altro: la città e i suoi interventi di piccolo cabotaggio che fanno alzare la tensione della maggioranza giunta al rush finale della sua legislatura. A pochi mesi dal ‘rompete le righe’, con le ultime sedute consiliari, le interrogazioni presentate dai consiglieri di maggioranza diventano di piccolo cabotaggio e mettono in fibrillazione i rapporti tra la giunta e la maggioranza che l’ha sostenuta per cinque anni (alcuni consiglieri da dieci anni). Finisce così che prima Massimo Mandarano (Italia Viva) mandi quasi a quel paese l’assessore alle manutenzioni per gli arredi di un parco, Stefano Foresi, e poi la consigliera Gambini sottolinei, spazientita, una grave mancanza nel suo quartiere di elezione, Collemarino. Non era la prima volta che Mandarano e Foresi si beccavano, ieri lo sfogo dell’ex presidente di circoscrizione, ruolo condiviso al tempo proprio con Foresi: "Io non mi faccio prendere in giro, non sono mica fesso – è stato l’attacco di Mandarano, che si occupava proprio di quel territorio da presidente di circoscrizione, all’assessore – sono anni che segnalo il problema dei giochi per i bambini del parco Chico Mendes (a Ponterosso, quartieri nuovi, ndr.), che faccio interrogazioni urgenti e qui non cambia nulla. Quanto ci vuole per mettere un’altalena?". Foresi ha preferito evitare lo scontro mantenendo bassi i toni, cercando di rispondere nel merito, ma è chiaro che l’atteggiamento non sia piaciuto al suo interlocutore. Piuttosto scocciata per i ritardi di un intervento che al contrario, a detta sua, sarebbe di facile soluzione, la consigliera del Partito Democratico, Sandra Gambini: "La situazione della viabilità di via Bignamini (l’area del supermercato Sì Con Te a Collemarino, lungo la Flaminia, ndr) non è stata ripristinata e c’è molto disagio, quando pensa sia possibile risolvere il problema? – si chiede Sandra Gambini, residente a Collemarino – Basta così poco". Foresi ha risposto anche a lei ricordando che il Comune non può intervenire in tal senso fino a quando l’area interessata da quei lavori non verrà riconsegnata da parte del consorzio: "È stata fatta un’ordinanza specifica per ripristinare la stessa viabilità, ma se non se ne occupa il consorzio che ha effettuato i lavori in quella zona noi non possiamo fare molto. Staremo col fiato sul collo alla ditta incaricata nel frattempo".

Pierfrancesco Curzi