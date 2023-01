In manette per droga, chiede al giudice la messa alla prova

A dicembre era finito in manette per droga, inguaiato dalla ex fidanzata che aveva fatto una spiata. I carabinieri lo avevano trovato con 70 grammi di hashish e quasi un grammo di marijuana. Per prendere gli ordini della droga avrebbe usato parole in codice come "bomboloni". Ieri il 35enne chiaravallese ha chiesto la messa alla prova, un percorso che se verrà seguito ed ammesso gli eviterà di finire a processo. La richiesta della map è stata fatta alla giudice Francesca Grassi dall’avvocato Giacomo Curzi, che difende il 35enne, un disoccupato il cui ultimo impiego risale a luglio scorso. L’udienza è stata aggiornata al 9 maggio per dare modo alla difesa di presentare il percorso, in qualche associazione di volontariato, a cui dovrà attenersi il suo assistito. Il 35enne era finito in manette il 2 dicembre. I militari della Tenenza di Falconara erano andati a colpo quasi sicuro, trovando in casa sua, a Camerata Picena, la droga. Nell’abitazione avevano trovato un coltello sporco di sostanza stupefacente ma nessun materiale per confezionare dosi. In casa c’erano 700 euro di denaro contante e nel cellulare, stando alle accuse, erano state trovate chat in codice. "Ce li hai due bomboloni?". E ancora "stasera ce le facciamo due birrette". Sarebbero stati gli ordini per la droga. Il 35enne ha negato lo spaccio, avrebbe solo diviso lo stupefacente tra amici, per uso personale. A portare i militari dritti al giovane sarebbe stata la soffiata di una ex fidanzata. La donna avrebbe fatto il suo nome a seguito di un danneggiamento subito alla propria vettura. ma. ver.