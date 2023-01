In mano le buste con le cose di una vita Le sfide a biliardino e i primi sorrisi

di Silvia Santarelli

Giaccone nero, cappello grigio, e mascherina, mentre qualcuno ha ancora addosso la coperta della Croce Rossa: sono venti i minori non accompagnati che ieri poco dopo le 14, a bordo di un pullman della Marina Militare sono arrivati a Senigallia, di fronte all’ex Hotel Massi, la struttura che da martedì ospita i 17 minori non accompagnati sbarcati dalla Ocean Viking.

In fila indiana, composti, sono entrati nella hall per ricevere le chiavi di quella che per un mese sarà la loro casa. Ad accoglierli ci sono alcuni loro coetanei che, intimiditi, si avvicinano per stringergli la mano. In pochi parlano inglese, ma sono sufficienti per tradurre in arabo ai compagni di viaggio, le indicazioni dei volontari. "In accordo con il sindaco di Senigallia, abbiamo messo a disposizione tutte le nostre forze e gli operatori per affrontare questa nuova emergenza, che ci coinvolge fortemente dal punto di vista umano – fa sapere Caritas in un comunicato - un grande ringraziamento va alla famiglia Giacomelli e alla Fondazione ‘Mirco Giacomelli’, con cui Fondazione Caritas collabora in diversi progetti, per aver messo prontamente e gratuitamente a disposizione l’intera struttura ricettiva". Provengono dal Sudan, dal Sud Sudan, dalla Nigeria, dall’Eritrea, dal Ciad e dal Ghana e hanno tutti tra i 14 e i 17 anni. Dopo le indicazioni, hanno proseguito la loro conoscenza in giardino, seduti in cerchio, mentre altri, dopo essersi sistemati si sono sfidati a biliardino. Prima di sbarcare sono stati sottoposti al test anti covid e tutti sono risultati negativi. In struttura, precauzionalmente, era presente anche un medico: alcuni di loro portano addosso i segni di quello che, a tutti gli effetti, è stato un viaggio della speranza.

Nella hall c’è anche il ‘Tango’, lo stesso pallone che mercoledì ha ridato il sorriso ai primi minori soccorsi, che approfittando del sole si sono sfidati a palleggi in giardino, nonostante quasi tutti indossassero le ciabatte. In questi giorni gli saranno forniti abbigliamento e calzature, mentre i volontari, in collaborazione con la Diocesi e la Prefettura stanno organizzando le prossime giornate dei 39 ragazzi che da ieri hanno conosciuto un po’ di normalità. Non sarà facile lasciarsi alle spalle i momenti terribili trascorsi che ancora tanti portano riflessi nei loro occhi. Ora dovranno impegnarsi per affrontare una nuova vita, da soli, lontano da tutto quello che fino a una settimana fa per loro ha rappresentato ‘casa’. Per loro la fuga ha rappresentato l’unica soluzione per guardare avanti, e al futuro potranno guardare grazie a chi da ieri potrà prendersi cura di loro. Alcuni rimangono sorpresi da chi si avvicina per una stretta di mano, altri dal calore dei volontari che fanno di tutto per cercare di farli sentire a loro agio. Oggi si sveglieranno nella camera di un hotel a due passi dal mare, quel mare che hanno dovuto attraversare per garantirsi un futuro e una vita normale.